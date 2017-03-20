Общество

Елена Малкова
20 Марта, 2017 16:56

В Челябинске на уборку улиц вывели пылесосы

Уборка улиц.
Источник фото: newyork.ru
Челябинск, 20 Марта - DIXINEWS.

Содержание и обслуживание дорог Челябинска находятся на особом контроле у мэра Евгения Тефтелева.

На минувшей неделе по поручению градоначальника на улицы областной столицы вышла уборочная техника, в том числе пылесосы.

Стоит добавить, что в этом году подрядчик приобрел дополнительно 20 новых пылесосов. Но, как сообщили в пресс-службе мэрии, погода пока не позволяет работать этой технике на полную мощность.

«По моему поручению в минувшую субботу «Южуралмост» вывел на уборку улиц от пыли и грязи пылесосы, но, к сожалению, полноценно и круглосуточно их использовать пока нельзя, так как нет постоянных положительных температур воздуха. Пока будем работать в дневное время по «сухому», без увлажнения, чтобы не создавать дополнительную наледь», - отметил Евгений Тефтелев.

По мнению мэра, особое внимание как по уборке, так и по ремонту, прежде всего, должно быть уделено центральным магистралям и гостевым маршрутам.

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