Стартовало исследование 100 лучших вузов России

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) начало подготовку шестого ежегодного рейтинга вузов России.

Рейтинг 100 лучших вузов России формируется на основании анализа статистических показателей и результатов опросов.

Для участия в рейтинге высшим учебным заведениям предлагается заполнить анкету участника и направить ее в рейтинговое агентство до 12 апреля. Кроме того, с целью изучения репутации вузов RAEX (Эксперт РА) приглашает работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников вузов принять участие в онлайн-голосовании. Онлайн-опрос будет проводиться с 21 марта до 19 апреля 2017 года на портале www.OIU.ru.

Итоги рейтинга вузов России будут официально подведены 7 июня 2017 г. на V Международном форуме вузов «Глобальная конкурентоспособность».

Комплексный рейтинг вузов РФ публикуется ежегодно начиная с 2012 года. С 2014 года формируется рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям: «Технические науки, инжиниринг и технологии», «Экономика и управление» и др.

Рейтинги вузов успешно прошли аудит международной ассоциации IREG Observatory: группа международных экспертов подтвердила, что методология рейтинга вузов России RAEX (Эксперт РА), процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.