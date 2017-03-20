Общество

Алексей Мирный
20 Марта, 2017 15:53

Стартовало исследование 100 лучших вузов России

Лекционная аудитория одного из вузов Санкт-Петербурга
Источник фото: instfin.ru
Москва, 20 Марта - DIXINEWS.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) начало подготовку шестого ежегодного рейтинга вузов России.

Рейтинг 100 лучших вузов России формируется на основании анализа статистических показателей и результатов опросов.

Для участия в рейтинге высшим учебным заведениям предлагается заполнить анкету участника и направить ее в рейтинговое агентство до 12 апреля. Кроме того, с целью изучения репутации вузов RAEX (Эксперт РА) приглашает работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников вузов принять участие в онлайн-голосовании. Онлайн-опрос будет проводиться с 21 марта до 19 апреля 2017 года на портале www.OIU.ru.

Итоги рейтинга вузов России будут официально подведены 7 июня 2017 г. на V Международном форуме вузов «Глобальная конкурентоспособность».

Комплексный рейтинг вузов РФ публикуется ежегодно начиная с 2012 года. С 2014 года формируется рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям: «Технические науки, инжиниринг и технологии», «Экономика и управление» и др.

Рейтинги вузов успешно прошли аудит международной ассоциации IREG Observatory: группа международных экспертов подтвердила, что методология рейтинга вузов России RAEX (Эксперт РА), процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.

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