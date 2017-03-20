Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации Рахманиновского зала Консерватории

Главгосэкспертиза России закончила рассмотрение обновленного проекта реставрации Рахманиновского зала и учебного корпуса Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Первое положительное заключение по данному объекту Главгосэкспертиза России выдала в 2014 году, сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проведение повторной экспертизы потребовалось в связи с внесением в проект ряда изменений. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Частичное строительство, реконструкция и реставрация зданий Консерватории на Большой Никитской улице, в Малом и Среднем Кисловских переулках проводятся в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».

Домовладение объединяет здание усадьбы Колычевых, где сегодня располагается третий учебный корпус Консерватории, и Рахманиновский зал (ранее - концертный зал Синодального певческого училища). С южной стороны к стене Рахманиновского зала пристроен пятиэтажный жилой дом - бывший дом преподавателей певческого училища, в котором сейчас обустраивается библиотека консерватории.

Участок работ расположен в границах зоны памятников археологии и заповедной территории «Поварская ‒ Большая Никитская», а главное здание усадьбы, построенное в конце XVIII – начале XIX веков, считается одним из лучших образцов московского позднего классицизма. Усадьба Колычевых и Рахманиновский зал также признаны объектами культурного наследия федерального значения.

Реставрация сохранившихся конструктивных и архитектурно-художественных элементов интерьеров направлена на возвращение того состояния, в каком усадьба Колычевых находилась в середине ХIХ века, а Рахманиновский зал – в начале ХХ века.

В ходе работ будут раскрыты дверной и оконный проемы первого и второго этажей по уличному фасаду между главным домом и восточным флигелем в соответствии с авторским проектом архитектора Владимира Шера 1890 года. Будут воссозданы утраченные элементы фасадного декора, отреставрированы фронтон портика, пилястры, лепные маски в круглых медальонах, при этом на отдельных фасадах вернут и отреставрируют междуэтажные карнизы, слуховые окна и решетки ограждения кровли. Особое внимание реставраторы уделят удалению позднейших фасадных элементов, искажающих первоначальный облик здания.

Проект предусматривает и восстановление интерьеров круглого фойе Рахманиновского зала и его парадной лестницы, а также возвращение потолочных карнизов и ранее существовавших дверных проемов на втором этаже. Отдельная часть работ будет посвящена освоению подземного пространства Рахманиновского зала, а также частичному освоению пространства под первым этажом и чердачных помещений третьего учебного корпуса Консерватории.

Работы, проект которых был одобрен Главгосэкспертизой России, будут проводиться без прекращения учебной и концертной деятельности Консерватории.