Бизнес

Алексей Мирный
20 Марта, 2017 15:26

«Бизнес-навигатор» для предпринимателей был представлен сегодня в Москве

Первая презентация портал "Бизнес-навигатора МСП" прошедшая 20 февраля
Источник фото: mos.ru
Москва, 20 Марта - DIXINEWS.

За минувший год только от налога на прибыль, микробизнеса и патентной системы, поступления в бюджет выросли на 16 процентов.

Объём налоговых отчислений в бюджет в целом от малого и среднего бизнеса в городе превысил данный показатель даже от нефтегазового сектора. Об этом во время посещения технополиса «Москва» сообщил сегодня Сергей Собянин.

Здесь прошла презентации нового портала для предпринимательства малого и среднего уровней. Он получил название «Бизнес-навигатор МСП».

«"Бизнес-навигатор МСП" позволяет оценить и спрогнозировать риски, которые могут возникнуть при организации своего бизнеса. Система должна помочь начинающим предпринимателям избежать возможных ошибок. Например, она не даст скачать бизнес-план, если недостаточно спроса для выбранного бизнеса, если срок окупаемости превышает пять лет или если параметры недвижимости не подходят под параметры бизнес-плана», - прокомментировал мэр Москвы.

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