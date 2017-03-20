«Бизнес-навигатор» для предпринимателей был представлен сегодня в Москве

За минувший год только от налога на прибыль, микробизнеса и патентной системы, поступления в бюджет выросли на 16 процентов.

Объём налоговых отчислений в бюджет в целом от малого и среднего бизнеса в городе превысил данный показатель даже от нефтегазового сектора. Об этом во время посещения технополиса «Москва» сообщил сегодня Сергей Собянин.

Здесь прошла презентации нового портала для предпринимательства малого и среднего уровней. Он получил название «Бизнес-навигатор МСП».

«"Бизнес-навигатор МСП" позволяет оценить и спрогнозировать риски, которые могут возникнуть при организации своего бизнеса. Система должна помочь начинающим предпринимателям избежать возможных ошибок. Например, она не даст скачать бизнес-план, если недостаточно спроса для выбранного бизнеса, если срок окупаемости превышает пять лет или если параметры недвижимости не подходят под параметры бизнес-плана», - прокомментировал мэр Москвы.