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Алексей Мирный
20 Марта, 2017 15:08
Зоопарк примет участие в Московском культурном форуме
Москва, 20 Марта - DIXINEWS.
Столичный зоопарк будет учувствовать в Культурном форуме, который пройдёт на будущих выходных в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж».
Посетители узнают о деятельности зоопарка, увидят культурную программу и смогут прослушать курс лекций.
24 марта Светлана Акулова, генеральный директор, презентует природоохранную, просветительскую и культурную деятельность своего зоопарка. Также в этот день пройдёт программа названная «Зоочтения». Она станет главным событием, здесь будут учувствовать звёзды театра, кино и телевидения: Максим Аверин, Анатолий Белый, Анна Якунина, Сергей Никоненко, Олег Рой, Инга Оболдина. Знаменитости прочитают стихи и прозу о животных.
25 марта будет проходить театрализованная программа «Рассказы о животных».
26 марта смогут посетить лекцию «О тех, кого не любят». Александр Гатилов - сотрудник экспериментального отдела мелких млекопитающих зоолог и орнитолог расскажет о поведении животных, их внешнем виде, повадках и образе жизни. Полученные знания смогут опровергнуть расхожие предрассудки.
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