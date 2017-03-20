Зоопарк примет участие в Московском культурном форуме

Столичный зоопарк будет учувствовать в Культурном форуме, который пройдёт на будущих выходных в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж».

Посетители узнают о деятельности зоопарка, увидят культурную программу и смогут прослушать курс лекций.

24 марта Светлана Акулова, генеральный директор, презентует природоохранную, просветительскую и культурную деятельность своего зоопарка. Также в этот день пройдёт программа названная «Зоочтения». Она станет главным событием, здесь будут учувствовать звёзды театра, кино и телевидения: Максим Аверин, Анатолий Белый, Анна Якунина, Сергей Никоненко, Олег Рой, Инга Оболдина. Знаменитости прочитают стихи и прозу о животных.

25 марта будет проходить театрализованная программа «Рассказы о животных».

26 марта смогут посетить лекцию «О тех, кого не любят». Александр Гатилов - сотрудник экспериментального отдела мелких млекопитающих зоолог и орнитолог расскажет о поведении животных, их внешнем виде, повадках и образе жизни. Полученные знания смогут опровергнуть расхожие предрассудки.