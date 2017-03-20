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Елена Малкова
20 Марта, 2017 13:44
В Караидельском районе Башкирии закрыта ледовая переправа
Уфа, 20 Марта - DIXINEWS.
Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 18 марта ледовая переправа через реку Уфа в с. Караидель закрыта.
По информации на сегодняшний день, на территории республики еще функционируют три ледовые переправы: г. Бирск, р. Белая; Краснокамский район, д. Староянзигитово, р. Белая; Краснокамский район, с. Николо-Березовка, р. Кама.
Как говорят специалисты, задолго до вскрытия рек лед делается пористым и рыхлым, несмотря на то, что выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, тем более транспортных средствах.
Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС предупреждает, что с наступлением весны выход на водоемы становится опасным!
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