В Караидельском районе Башкирии закрыта ледовая переправа

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 18 марта ледовая переправа через реку Уфа в с. Караидель закрыта.

По информации на сегодняшний день, на территории республики еще функционируют три ледовые переправы: г. Бирск, р. Белая; Краснокамский район, д. Староянзигитово, р. Белая; Краснокамский район, с. Николо-Березовка, р. Кама.

Как говорят специалисты, задолго до вскрытия рек лед делается пористым и рыхлым, несмотря на то, что выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, тем более транспортных средствах.

Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС предупреждает, что с наступлением весны выход на водоемы становится опасным!