В Омске главный бухгалтер садоводческого товарищества присвоила более 1 млн рублей

Следственным управлением УМВД России по г. Омску завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера СНТ.

Как сообщает следственное управление УМВД России по Омской области, она обвиняется в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Основанием к возбуждению уголовного дела в декабре 2016 г. послужило заявление представителя садоводческого товарищества о выявленной недостаче денег в кассе организации.

Как было установлено, к хищению денежных средств причастна главный бухгалтер садоводческого некоммерческого товарищества, которая уволилась в мае 2015 г. по собственному желанию.

Исследование финансовой документации показало, что на протяжении 2-х лет до своего увольнения 27-летняя злоумышленница получала от собственников земельных участков взносы, но в дальнейшем деньги в кассу организации не поступали.

Всего она присвоила более 1 млн рублей. Похищенные средства она использовала на личные нужды. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - лишение свободы на срок до 10 лет.