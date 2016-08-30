Криминал

Елена Малкова
20 Марта, 2017 06:55

В Новосибирской области вынесен приговор бывшему чиновнику за хищение свыше 10 млн рублей

Источник фото: big-rostov.ru
Новосибирск, 20 Марта - DIXINEWS.

По информации прокуратуры Новосибирской области, Черепановский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшему работнику отдела пособий и социальных выплат регионального Минсоцразвития.

Она признана виновной по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что с января 2015 года по май 2016 года бывший чиновник, злоупотребляя доверием руководства отдела, включила своих родственников и знакомых в реестры для незаконного получения социальных выплат и пособий.

Таким образом она похитила из бюджета Новосибирской области более 10 млн рублей.

Бывший чиновник добровольно возместила часть ущерба - более 500 тыс. рублей. По иску прокурора суд взыскал с нее всю сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд приговорил бывшего чиновника к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. К условным срокам (2 года и 1 месяцу) осуждены ее коллеги, аналогичным способом похитившие совместно с ней деньги из бюджета в размере около 1,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омске главный бухгалтер садоводческого товарищества присвоила более 1 млн рублей
Таможенниками ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая поставки наркотиков
Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции в Воронеже

В Ростове открыли памятник жертвам крушения "Боинга"
ЖКХ. Перезагрузка. Специальный репортаж Ксении Кибкало
Шокирующее видео: Иван Малахов снял свое падение на спуске в Австрии
Ополченцы обвинили Киев в фашистском варварстве
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Караидельском районе Башкирии закрыта ледовая переправа
Омск, 20 Марта, 11:00.
В Омске главный бухгалтер садоводческого товарищества присвоила более 1 млн рублей
Новосибирск, 20 Марта, 06:55.
В Новосибирской области вынесен приговор бывшему чиновнику за хищение свыше 10 млн рублей
Красноярск, 20 Марта, 05:56.
В Красноярске на этой неделе ожидается потепление
Пермь, 20 Марта, 05:23.
Волейбольный клуб "Прикамье" обыграл ВК "Дагестан"
Казань, 19 Марта, 20:34.
Вкладчики банков Татарстана и обманутые дольщики вышли на митинг в Казани
Екатеринбург, 19 Марта, 18:35.
Антон Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира
Москва, 19 Марта, 15:41.
Министр культуры поздравил с юбилеем директора Большого театра Владимира Урина
Москва, 19 Марта, 14:34.
В Москве запустили один из самых современных в мире трамваев «Витязь-М»
Уфа, 18 Марта, 20:53.
В Уфе состоялась церемония награждения участников выставки "Агрокомплекс-2017"
Омск, 18 Марта, 18:43.
В Омске состоялся торжественный митинг «Крымская весна! Мы вместе»
Ижевск, 18 Марта, 15:52.
Рекламное агентство «Аура» отметит 10-летний юбилей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия