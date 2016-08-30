В Новосибирской области вынесен приговор бывшему чиновнику за хищение свыше 10 млн рублей

По информации прокуратуры Новосибирской области, Черепановский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшему работнику отдела пособий и социальных выплат регионального Минсоцразвития.

Она признана виновной по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что с января 2015 года по май 2016 года бывший чиновник, злоупотребляя доверием руководства отдела, включила своих родственников и знакомых в реестры для незаконного получения социальных выплат и пособий.

Таким образом она похитила из бюджета Новосибирской области более 10 млн рублей.

Бывший чиновник добровольно возместила часть ущерба - более 500 тыс. рублей. По иску прокурора суд взыскал с нее всю сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд приговорил бывшего чиновника к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. К условным срокам (2 года и 1 месяцу) осуждены ее коллеги, аналогичным способом похитившие совместно с ней деньги из бюджета в размере около 1,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.