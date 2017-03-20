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Елена Малкова
20 Марта, 2017 05:56
В Красноярске на этой неделе ожидается потепление
Красноярск, 20 Марта - DIXINEWS.
Температура воздуха в Красноярске на этой неделе будет постепенно повышаться, сообщает «Комсомольская правда»-Красноярск со ссылкой на местный гидрометцентр.
По данным специалистов ночь на понедельник и первый рабочий день текущей недели станут самыми холодными.
Со следующего дня в городе начнется потепление. В понедельник, 20 марта, в дневное время ожидается всего до +2, а во вторник и в среду ожидается до +3, по ночам в эти дни будет около 9-10 градусов ниже нуля.
В четверг и в пятницу днем синоптики обещают +4, +6 градусов, и около -6, -8 в ночное время. В выходные в Красноярске ожидается настоящая весна: днем в субботу будет +8, а в воскресенье - +9 градусов. Кроме того, на этой неделе синоптики хоть и прогнозируют облачность, но без осадков.
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