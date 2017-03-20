В Красноярске на этой неделе ожидается потепление

Температура воздуха в Красноярске на этой неделе будет постепенно повышаться, сообщает «Комсомольская правда»-Красноярск со ссылкой на местный гидрометцентр.

По данным специалистов ночь на понедельник и первый рабочий день текущей недели станут самыми холодными.

Со следующего дня в городе начнется потепление. В понедельник, 20 марта, в дневное время ожидается всего до +2, а во вторник и в среду ожидается до +3, по ночам в эти дни будет около 9-10 градусов ниже нуля.

В четверг и в пятницу днем синоптики обещают +4, +6 градусов, и около -6, -8 в ночное время. В выходные в Красноярске ожидается настоящая весна: днем в субботу будет +8, а в воскресенье - +9 градусов. Кроме того, на этой неделе синоптики хоть и прогнозируют облачность, но без осадков.