Общество

Елена Малкова
20 Марта, 2017 05:56

В Красноярске на этой неделе ожидается потепление

Источник фото: vremya-bir.ru
Красноярск, 20 Марта - DIXINEWS.

Температура воздуха в Красноярске на этой неделе будет постепенно повышаться, сообщает «Комсомольская правда»-Красноярск со ссылкой на местный гидрометцентр.

По данным специалистов ночь на понедельник и первый рабочий день текущей недели станут самыми холодными.

Со следующего дня в городе начнется потепление. В понедельник, 20 марта, в дневное время ожидается всего до +2, а во вторник и в среду ожидается до +3, по ночам в эти дни будет около 9-10 градусов ниже нуля.

В четверг и в пятницу днем синоптики обещают +4, +6 градусов, и около -6, -8 в ночное время. В выходные в Красноярске ожидается настоящая весна: днем в субботу будет +8, а в воскресенье - +9 градусов. Кроме того, на этой неделе синоптики хоть и прогнозируют облачность, но без осадков.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Караидельском районе Башкирии закрыта ледовая переправа
Вкладчики банков Татарстана и обманутые дольщики вышли на митинг в Казани
В Уфе состоялась церемония награждения участников выставки "Агрокомплекс-2017"

ЖКХ. Перезагрузка. Специальный репортаж Ксении Кибкало
В Ростове открыли памятник жертвам крушения "Боинга"
Шокирующее видео: Иван Малахов снял свое падение на спуске в Австрии
Ополченцы обвинили Киев в фашистском варварстве
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Караидельском районе Башкирии закрыта ледовая переправа
Омск, 20 Марта, 11:00.
В Омске главный бухгалтер садоводческого товарищества присвоила более 1 млн рублей
Новосибирск, 20 Марта, 06:55.
В Новосибирской области вынесен приговор бывшему чиновнику за хищение свыше 10 млн рублей
Красноярск, 20 Марта, 05:56.
В Красноярске на этой неделе ожидается потепление
Пермь, 20 Марта, 05:23.
Волейбольный клуб "Прикамье" обыграл ВК "Дагестан"
Казань, 19 Марта, 20:34.
Вкладчики банков Татарстана и обманутые дольщики вышли на митинг в Казани
Екатеринбург, 19 Марта, 18:35.
Антон Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира
Москва, 19 Марта, 15:41.
Министр культуры поздравил с юбилеем директора Большого театра Владимира Урина
Москва, 19 Марта, 14:34.
В Москве запустили один из самых современных в мире трамваев «Витязь-М»
Уфа, 18 Марта, 20:53.
В Уфе состоялась церемония награждения участников выставки "Агрокомплекс-2017"
Омск, 18 Марта, 18:43.
В Омске состоялся торжественный митинг «Крымская весна! Мы вместе»
Ижевск, 18 Марта, 15:52.
Рекламное агентство «Аура» отметит 10-летний юбилей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия