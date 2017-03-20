Волейбольный клуб "Прикамье" обыграл ВК "Дагестан"

Волейбольный клуб "Прикамье" в эти выходные дважды обыграл дома ВК "Дагестан" (Махачкала).

В первом матче 19 тура чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" пермяки камня на камне не оставили от обороны гостей 3:0 (25:17, 25:11, 25:17), сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье".

Повторная встреча получилась куда более упорной. Гости оказали упорнейшей сопротивление. Дело дошло до пятой партии, в которой нервы крепче оказались у хозяев площадки- 3:2 (23:25, 25:21, 25:23, 19:25, 15:13). По итогам этого тура "Прикамье" сохраняет вторую строчку в турнирной таблице.

Следующий тур состоится 25 и 26 марта. "Прикамье" играют в Челябинске с "Торпедо".