Спорт

Елена Малкова
20 Марта, 2017 05:23

Волейбольный клуб "Прикамье" обыграл ВК "Дагестан"

Матч «Прикамье» – «Дагестан».
Источник фото: volleyclub.org
Пермь, 20 Марта - DIXINEWS.

Волейбольный клуб "Прикамье" в эти выходные дважды обыграл дома ВК "Дагестан" (Махачкала).

В первом матче 19 тура чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" пермяки камня на камне не оставили от обороны гостей 3:0 (25:17, 25:11, 25:17), сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье".

Повторная встреча получилась куда более упорной. Гости оказали упорнейшей сопротивление. Дело дошло до пятой партии, в которой нервы крепче оказались у хозяев площадки- 3:2 (23:25, 25:21, 25:23, 19:25, 15:13). По итогам этого тура "Прикамье" сохраняет вторую строчку в турнирной таблице.

Следующий тур состоится 25 и 26 марта. "Прикамье" играют в Челябинске с "Торпедо".

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