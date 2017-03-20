|
Елена Малкова
20 Марта, 2017 05:23
Волейбольный клуб "Прикамье" обыграл ВК "Дагестан"
Пермь, 20 Марта - DIXINEWS.
Волейбольный клуб "Прикамье" в эти выходные дважды обыграл дома ВК "Дагестан" (Махачкала).
В первом матче 19 тура чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" пермяки камня на камне не оставили от обороны гостей 3:0 (25:17, 25:11, 25:17), сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье".
Повторная встреча получилась куда более упорной. Гости оказали упорнейшей сопротивление. Дело дошло до пятой партии, в которой нервы крепче оказались у хозяев площадки- 3:2 (23:25, 25:21, 25:23, 19:25, 15:13). По итогам этого тура "Прикамье" сохраняет вторую строчку в турнирной таблице.
Следующий тур состоится 25 и 26 марта. "Прикамье" играют в Челябинске с "Торпедо".
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия