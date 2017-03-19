Общество

Елена Малкова
19 Марта, 2017 20:34

Вкладчики банков Татарстана и обманутые дольщики вышли на митинг в Казани

Вкладчики банков Татарстана и обманутые дольщики недостроенных жилых комплексов вышли на митинг в Казани.
Источник фото: info.tatcenter.ru
Казань, 19 Марта - DIXINEWS.

Около 400 вкладчиков банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, и дольщиков вышли на митинг в Казани, сообщает ТАСС.

Дольщики недостроенных жилых комплексов и вкладчики банков Татарстана собрались на санкционированный властями митинг в Казани, говорится в сообщении источника со ссылкой на представителя УВД Казани.

"Около 400 человек собрались, по нашим подсчетам, на митинге", - сказали в УВД. Митинг начался в 12:00 по московскому времени и продолжался чуть больше часа. В митинге принимали участие представители юридических лиц, физические лица, клиенты, чьи средства находятся в доверительном управлении дочерней структуры Татфондбанка - "ТФБ-Финанс", их вклады превышают размер страховой суммы (1,4 млн рублей). Вкладчики проблемных банков требовали вернуть деньги.

Также в митинге участвовали дольщики ряда жилых комплексов Татарстана, которые требовали достроить дома. Некоторые участники акции выступали против планируемого строительства мусоросжигательного завода в Казани.

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