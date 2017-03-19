Спорт

Елена Малкова
19 Марта, 2017 18:35

Антон Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира

Антон Шипулин одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Источник фото: static.biathlonrus.com
Екатеринбург, 19 Марта - DIXINEWS.

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин второй год подряд занял второе место в общем зачете личных этапов Кубка мира.

Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, по итогам сезона 2016-2017 Шипулин набрал 943 очка, таким образом, он уступил только французу Мартену Фуркаду, который набрал 1396 баллов.

Последняя официальная гонка сезона - масс-старт в Холменколлене - сложилась для екатеринбургского спортсмена не слишком удачно. Он допустил три промаха на огневых рубежах и финишировал лишь 11-м. Но задела предыдущих гонок было достаточно, чтобы сохранить вторую позицию. Норвежец Йоханнес Бе, занял третье место, уступив вице-королю общего зачета Кубка мира 131 очко.

В этом году впервые в карьере Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке (Антхольц, Италия). Екатеринбургский биатлонист также первенствовал в гонке преследования (Холменколлен, Норвегия) и завоевал золото в составе сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Также в активе спортсмена - по три серебряных и бронзовых награды в личных стартах текущего сезона.

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