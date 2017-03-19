Министр культуры поздравил с юбилеем директора Большого театра Владимира Урина

Известный советский и российский режиссёр, театровед, профессор, педагог, а также заслуженный деятель искусств РФ Владимир Георгиевич Урин с 9 июля 2013 года занимает должность генерального директора Государственного академического Большого театра.

Сегодня он отмечает 70 лет и в день рождения его поздравил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Уважаемый Владимир Георгиевич! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вся Ваша профессиональная карьера неразрывно связана со служением искусству. На протяжении долгих лет занимая ответственные должности во многих театрах нашей страны, Вы зарекомендовали себя эффективным управленцем, умеющим не только обеспечивать успешное функционирование вверенных Вам культурных учреждений, но и создавать комфортные условия для работы их творческих коллективов.

Последние годы Вы трудитесь на посту генерального директора Большого театра – гордости российской культуры. Этот период отмечен для Большого расширением репертуара, значительным улучшением условий труда артистов и сотрудников, повышением интенсивности международных контактов труппы. Безусловно, всё это является непосредственной заслугой руководства театра и Вас лично. Также хотелось бы отметить и то, что Вам удаётся находить время и на педагогическую деятельность в школе-студии МХАТ.

Примите искренние пожелания здоровья, удачи и благополучия! Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский».