В Москве запустили один из самых современных в мире трамваев «Витязь-М»

На этих выходных в Москве начали ходить трамваи новой модели «Витязь-М».

Пассажиры наиболее популярного маршрута № 17 «Медведково - Останкино» смогли воспользоваться новинкой самыми первыми.

Решено было выбрать именно этот маршрут для переоснащения трамвайного парка, так как в рабочие дни им пользуется около 80 тыс. горожан. Ожидается, что после ввода на линии трамваев нового поколения пассажиропоток маршрута № 17 сможет вырасти на 30%.

«В наше время трамвайное движение переживает ренессанс во многих крупных городах мира. И Москва – не исключение. Экологически чистый, комфортный и быстрый трамвай имеет хорошие перспективы в нашем городе. Тем более, что по провозной способности трамвай занимает второе место после метро. Провозная способность одной линии метрополитена – в среднем 50 тысяч человек в час, а трамвайной линии – около 20 тысяч.

Новые трамваи «Витязь-М», которые город начал закупать в прошлом году, являются одними из самых современных в мире. Низкопольные и вместительные, эти трамваи будут работать без турникетов, заходить можно в любую дверь, что сократит время высадки и посадки в 5 раз», - прокомментировал Сергей Собянин.

Отметим, что перевозки трамваями в Москве осуществляются по 47 маршрутам. Традиционно их водителями становятся преимущественно женщины. Сейчас из 1836 водителей 1201 являются представительницами прекрасного пола.

Ежедневно по рабочим дням трамваи перевозят около 900 тыс. человек. Всего в 2016 г. трамваи перевезли 207 млн. пассажиров, что на 10 млн. больше, чем в 2011 г.

На балансе городского перевозчика ГУП «Мосгортранс» находится 786 трамваев. За последние 6 лет подвижной состав был обновлен на 25% – всего поставлено 190 новых вагонов, в т.ч. 70 современных трамваев УВЗ-PESA.

В 2016 г. по итогам конкурса ГУП «Мосгортранс» заключил с ОАО "Метровагонмаш" («Трансмашхолдинг») контракт жизненного цикла на поставку 300 новых трамваев модели 71-931М «Витязь-М».