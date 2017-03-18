В Уфе состоялась церемония награждения участников выставки "Агрокомплекс-2017"

В Уфе состоялась церемония награждения участников XXVII Международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2017».

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства РБ, в этом году в специализированной выставке впервые были представлены Краснодарский край, Ростовская область, Республика Адыгея, Ставропольский край.

Стоит отметить, что некоторые предприятия участвуют в выставке каждый год на протяжении двадцати семи лет, что говорит о значимости и престиже выставки.

Конкурсы проводились по четырем направлениям: «Техника и оборудование для машинно-технологической модернизации организаций агропромышленного комплекса», «Лучший продукт-2017», «Лучшие эффективные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные препараты» и «Лучшие образцы сельскохозяйственных культур, средств защиты растений, удобрений и регуляторов роста растений».

На участие в конкурсах было подано 260 заявок, из них 189 – по техническому обеспечению отрасли. Стоит отметить, что среди победителей в разных номинациях наряду с такими ведущими компаниями как ООО КЗ «Ростсельмаш» (г.Ростов-на-Дону), ЗАО СП «Брянсксельмаш» (г.Брянск) есть и представители сельхозмашиностроения Республики Башкортостан.