Общество

Елена Малкова
18 Марта, 2017 18:43

В Омске состоялся торжественный митинг «Крымская весна! Мы вместе»

В торжественном мероприятии приняли участие люди разных политических партий и движений, молодёжных объединений, трудовых коллективов и общественных организаций.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 18 Марта - DIXINEWS.

Жители Омска отметили третью годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Как рассказали в пресс-службе администрации Омска, на торжественный митинг «Крымская весна! Мы вместе» в честь трёхлетия возвращения Крыма и Севастополя в состав России пришли люди разных возрастов и профессий.

В торжественном мероприятии приняли участие люди разных политических партий и движений, молодёжных объединений, трудовых коллективов и общественных организаций.

Три года подряд в Омске празднуют день, когда жители полуострова Крым приняли решение вернуться в состав России. И сегодня омичи собрались на площади у библиотеки им. Пушкина, чтобы разделить эту радость с крымским народом, выразив своё отношение к этому историческому событию красноречивыми лозунгами: «Россия и Крым – вместе навеки!», «Возвращение Крыма – торжество справедливости», «Один народ - единая страна».

Стоит отметить, что на сегодня Омская область развивает партнерские связи со многими предприятиями полуострова, побратимские и дружеские отношения с городами Крыма, укрепляет связи в сфере туризма, культуры, образования. Еще в 2014 году Правительство Омской области и Совет министров Республики Крым заключили соглашение о сотрудничестве.

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