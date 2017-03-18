Рекламное агентство «Аура» отметит 10-летний юбилей

Агентство по рекламе «Аура» на рынке в сфере интернет-рекламы уже с 2007 года. И в 2017 году коллектив отмечает свой десятилетний юбилей.

Эта фирма, офис которой находится в городе Ижевск, одна из самых опытных в своей сфере.

За этот период ими проведено несколько тысяч рекламных кампаний в Интернете, их клиенты получили миллионы «кликов» и показов баннерной рекламы. Компания регулярно проходит сертификацию в рекламных системах страны. Сотрудники получают сертификаты специалистов, которые подтверждают их высокую квалификацию.

Агентство может обеспечить поиск потенциальных клиентов в интернете, даже в сложных случаях, когда это кажется на первый взгляд невыполнимой задачей. Контент, SMM, медиа-реклама и все другие методы привлечения аудитории к продуктам и услугам могут достойно работать только будучи хорошо продуманными.

Их опыт, по заявлению сотрудников, которые любят своё место работы – рекламное агентство «Аура», достаточен для выполнения любых задач. Фирма «Аура» может обеспечить бесперебойный поток клиентов к сайту компании и любой вид продвижения товаров и услуг сделать эффективным.

Ничто не может дать более объективную оценку работе компании чем отзывы благодарных клиентов. «Хотелось бы выразить искреннюю благодарность коллективу агентства и лично менеджеру отдела интернет-рекламы Татьяне Лисиной за ответственный и конструктивный подход к проведению рекламных кампаний в сети Интернет. Понимание ключевых ожиданий клиента с вашей стороны - это огромный плюс в работе на энергичном рекламном рынке! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отмечает Мария Яковлева, PR-менеджер регионального филиала в Удмуртии ОАО «Россельхозбанк».

Сфера интернет-рекламы существует относительно недавно, и компания с десятилетним опытом работы по данной специфике может считаться ветераном. На этом рынку, который является очень динамичным и развивается большими темпами, удержаться не так просто. И, таким образом, рекламное интернет агентство «Аура» вполне можно считать одним из наиболее мощных региональных компаний в Российской Федерации.