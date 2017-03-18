В Московской библиотеке молодёжь научили шифрованию

16 марта в Российской государственной библиотеки для молодёжи (РГБМ) прошла лекция по основам криптографии «Игра в имитацию».

Данная библиотека - самая крупная в России, из ориентированных на молодёжь. Здесь осуществляется информационная поддержка молодёжи в учебно-образовательном процессе, организуется множество образовательных мероприятий, «Игра в имитацию» стало одним из них.

В зале МедиаLAB Павел Сулимов - популяризатор математики, основатель собственной IT-компании, рассказал о том, как зарождалось специальное шифрование и как всё это превратилось в науку.

«"Шифроваться" человечество начало около 4 тысяч лет назад. Первоначально для этого использовались так называемые моноалфавитные шифры, где алфавит исходного текста заменялся другими знаками и символами. В качестве примера можно привести шифр Цезаря, где каждая буква текста заменяется стоящей на несколько позиций левее или правее. По свидетельству Светония, сам Цезарь использовал сдвиг на три позиции. Со временем появились более сложные способы шифрования… во время Второй мировой войны в эту деятельность были вовлечены крупные математики - например, Клод Шеннон в США, Алан Тьюринг в Англии, Ганс Рорбах в Германии, Александр Осипович Гельфонд в СССР», - рассказал Павел Сулимов.

На лекцию собралось немало студентов-математиков и просто заинтересованных данной темой ребят. Лектору задавил вопросы, вступали в обсуждения между собой. В завершение встречи участникам предложили взломать шифр, воспользовавшись полученными знания.