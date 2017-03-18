Общество

Алексей Мирный
18 Марта, 2017 15:05

В Московской библиотеке молодёжь научили шифрованию

Слушатели лекции по основам криптографии «Игра в имитацию»
Источник фото: rgub.ru
Москва, 18 Марта - DIXINEWS.

16 марта в Российской государственной библиотеки для молодёжи (РГБМ) прошла лекция по основам криптографии «Игра в имитацию».

Данная библиотека - самая крупная в России, из ориентированных на молодёжь. Здесь осуществляется информационная поддержка молодёжи в учебно-образовательном процессе, организуется множество образовательных мероприятий, «Игра в имитацию» стало одним из них.

В зале МедиаLAB Павел Сулимов - популяризатор математики, основатель собственной IT-компании, рассказал о том, как зарождалось специальное шифрование и как всё это превратилось в науку.

«"Шифроваться" человечество начало около 4 тысяч лет назад. Первоначально для этого использовались так называемые моноалфавитные шифры, где алфавит исходного текста заменялся другими знаками и символами. В качестве примера можно привести шифр Цезаря, где каждая буква текста заменяется стоящей на несколько позиций левее или правее. По свидетельству Светония, сам Цезарь использовал сдвиг на три позиции. Со временем появились более сложные способы шифрования… во время Второй мировой войны в эту деятельность были вовлечены крупные математики - например, Клод Шеннон в США, Алан Тьюринг в Англии, Ганс Рорбах в Германии, Александр Осипович Гельфонд в СССР», - рассказал Павел Сулимов.

На лекцию собралось немало студентов-математиков и просто заинтересованных данной темой ребят. Лектору задавил вопросы, вступали в обсуждения между собой. В завершение встречи участникам предложили взломать шифр, воспользовавшись полученными знания.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Уфе состоялась церемония награждения участников выставки "Агрокомплекс-2017"
В Омске состоялся торжественный митинг «Крымская весна! Мы вместе»
В «Домодедово» пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян из Вьетнама

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон попал под следствие
Провал ТТП: в Чили обсуждают новые торговые пути региона
Задержан подозреваемый в наезде на ребенка в Приозерске
Руководство Евровидения поддержало Украину в возможном запрете на участие россиянки Самойловой
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе состоялась церемония награждения участников выставки "Агрокомплекс-2017"
Омск, 18 Марта, 18:43.
В Омске состоялся торжественный митинг «Крымская весна! Мы вместе»
Москва, 18 Марта, 15:05.
В Московской библиотеке молодёжь научили шифрованию
Челябинск, 17 Марта, 20:31.
В Челябинске создадут рыбный кластер за 6,5 млрд рублей
Россия, Москва, 17 Марта, 14:51.
Более 17 тысяч "дальневосточных гектаров" поставлено на кадастровый учет
Москва, 17 Марта, 14:26.
В «Домодедово» пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян из Вьетнама
Новосибирск, 17 Марта, 08:48.
В Новосибирске ожидается потепление
Пермь, 17 Марта, 08:07.
Пермский Promobot снялся как актер в новом фильме “Патент”
Казань, 17 Марта, 07:55.
В июне откроются новые рейсы Казань - Сочи
Красноярск, 17 Марта, 06:31.
В Красноярском крае лесной спецназ отрабатывает навыки тушения пожаров
Самара, 16 Марта, 17:15.
В Самарской области выросли зарплаты работников культуры и спорта
Нижний Новгород, 16 Марта, 16:49.
Иностранные студенты посетили строящийся к ЧМ-2018 нижегородский стадион
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия