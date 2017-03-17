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Елена Малкова
17 Марта, 2017 20:31
В Челябинске создадут рыбный кластер за 6,5 млрд рублей
Челябинск, 17 Марта - DIXINEWS.
Администрация Челябинска, Агентство инвестиционного развития города и ООО «БИОника» заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии в рамках реализации инвестиционного проекта «Рыбное место».
По информации пресс-службы администрации Челябинска, в рамках инвестиционного проекта компании «БИОника» в областном центре будет создан кластер взаимосвязанных агропромышленных объектов.
В состав кластера войдут объекты: завод по выращиванию клариевого сома мощностью 10 тысяч тонн товарной продукции в год; производство комбикорма для нужд комплекса «Аквакультура Сом»; производство рыбной муки и жира для пополнения сырьевой базы производства кормов; логистический центр — централизованная переработка и распределение собственной продукции, а также продукции пастбищного рыбоводства; тепличный комплекс «Ultra Clima» - производство 17 тысяч тонн овощной продукции в год.
Общий объем инвестиций составит 6,58 млрд рублей, срок окупаемости - 4,8 лет. По проекту будет создано не менее 725 новых рабочих мест, в последующем удастся привлечь подрядные организации и более 400 аутсорсинг-специалистов.
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