Общество

Елена Малкова
17 Марта, 2017 14:26

В «Домодедово» пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян из Вьетнама

Аэропорт "Домодедово", г. Москва.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 17 Марта - DIXINEWS.

При проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом Хошимин - Москва, служебная собака по кличке Кира породы русский спаниель указала на две картонные коробки.

Этот багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, прибывшей из Вьетнама.

В ходе досмотра в багаже были обнаружены 15 детенышей обезьян. Животные находились в пластиковых клетках, предназначенных для транспортировки животных.

Разрешительные документы отсутствовали. Гражданка объяснила, что перемещает приматов для знакомого, который должен был встретить ее в аэропорту.

Как сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе ФТС России, в настоящее время животные изъяты. После восстановления и реабилитации обезьян будет проведена экспертиза для определения, подпадают ли эти приматы под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Справка:
С начала 2017 года это уже второй случай незаконного ввоза диких животных, который пресекли сотрудники Домодедовской таможни. В январе этого года гражданин РФ пытался ввезти 285 рептилий и насекомых из ОАЭ.
За 2016 год сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконное перемещение 240 диких животных.

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