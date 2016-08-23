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Елена Малкова
17 Марта, 2017 14:26
В «Домодедово» пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян из Вьетнама
Москва, 17 Марта - DIXINEWS.
При проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом Хошимин - Москва, служебная собака по кличке Кира породы русский спаниель указала на две картонные коробки.
Этот багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, прибывшей из Вьетнама.
В ходе досмотра в багаже были обнаружены 15 детенышей обезьян. Животные находились в пластиковых клетках, предназначенных для транспортировки животных.
Разрешительные документы отсутствовали. Гражданка объяснила, что перемещает приматов для знакомого, который должен был встретить ее в аэропорту.
Как сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе ФТС России, в настоящее время животные изъяты. После восстановления и реабилитации обезьян будет проведена экспертиза для определения, подпадают ли эти приматы под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
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