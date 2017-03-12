В Новосибирске ожидается потепление

По данным Гидрометцентра России, как передает НИА Новосибирск, в пятницу в дневное время температура воздуха в Новосибирске составит -4 градуса, к ночи похолодает, осадки маловероятны.

Такая же погода ожидается и в субботу.

Чуть теплее по прогнозам синоптиков будет 19 марта. В начале следующей недели в дневные часы ожидается плюсовая температура: +2-4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -10, без осадков.