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Елена Малкова
17 Марта, 2017 08:48
В Новосибирске ожидается потепление
Новосибирск, 17 Марта - DIXINEWS.
По данным Гидрометцентра России, как передает НИА Новосибирск, в пятницу в дневное время температура воздуха в Новосибирске составит -4 градуса, к ночи похолодает, осадки маловероятны.
Такая же погода ожидается и в субботу.
Чуть теплее по прогнозам синоптиков будет 19 марта. В начале следующей недели в дневные часы ожидается плюсовая температура: +2-4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -10, без осадков.
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