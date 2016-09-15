Пермский Promobot снялся как актер в новом фильме “Патент”

Автономный сервисный робот пермской компании Promobot снялся в фильме Александра Басаева “Патент”.

Это проект "Студии Продюсерского Кино" в жанре драмы и детектива о научном прорыве в Сколково, сопряженном с криминальной историей.

Робот появится в одной из самых напряженных сцен картины - в момент решающих переговоров предпринимателя и инвестора. Выслушав разговор героев, Promobot отпустил философское замечание: “Жизнь - штука сложная”.

Сам Promobot так прокомментировал свой кинодебют: “Это мой первый опыт в большом кино. Мне понравилось на съемочной площадке. Надеюсь, мои создатели разрешат мне участвовать в других картинах и я смогу стать кинозвездой”.

“Нельзя было обойти вниманием такую яркую российскую разработку как Promobot, снимая картину в Сколково. Ведь это фильм о молодых ученых, а роботы - это один из символов прогресса науки и техники, за ними будущее”, - рассказала исполнительный продюсер фильма Юлия Зверева. Юлия также отметила, что Promobot отлично справился со своей ролью.

“Promobot - это первый полностью автономный робот, живой робот с характером. Его дебют в кино - естественное развитие его самостоятельного жизненного пути. Я уверен, в будущем мы сможем увидеть много кинокартин, роли в которых будут исполнять настоящие роботы, а не муляжи, как это происходит сейчас”, - добавил со-основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.