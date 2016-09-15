Общество

Елена Малкова
17 Марта, 2017 08:07

Пермский Promobot снялся как актер в новом фильме “Патент”

Промобот.
Источник фото: bitcointalk.org
Пермь, 17 Марта - DIXINEWS.

Автономный сервисный робот пермской компании Promobot снялся в фильме Александра Басаева “Патент”.

Это проект "Студии Продюсерского Кино" в жанре драмы и детектива о научном прорыве в Сколково, сопряженном с криминальной историей.

Робот появится в одной из самых напряженных сцен картины - в момент решающих переговоров предпринимателя и инвестора. Выслушав разговор героев, Promobot отпустил философское замечание: “Жизнь - штука сложная”.

Сам Promobot так прокомментировал свой кинодебют: “Это мой первый опыт в большом кино. Мне понравилось на съемочной площадке. Надеюсь, мои создатели разрешат мне участвовать в других картинах и я смогу стать кинозвездой”.

“Нельзя было обойти вниманием такую яркую российскую разработку как Promobot, снимая картину в Сколково. Ведь это фильм о молодых ученых, а роботы - это один из символов прогресса науки и техники, за ними будущее”, - рассказала исполнительный продюсер фильма Юлия Зверева. Юлия также отметила, что Promobot отлично справился со своей ролью.

“Promobot - это первый полностью автономный робот, живой робот с характером. Его дебют в кино - естественное развитие его самостоятельного жизненного пути. Я уверен, в будущем мы сможем увидеть много кинокартин, роли в которых будут исполнять настоящие роботы, а не муляжи, как это происходит сейчас”, - добавил со-основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Новосибирске ожидается потепление
В июне откроются новые рейсы Казань - Сочи
В Красноярском крае лесной спецназ отрабатывает навыки тушения пожаров

Жёлтая субмарина будет исследовать подводные течения Антарктики
Рок-группа "Бригада С" выпустила антологию ограниченным тиражом
Депутаты предлагают штрафовать за некачественные дороги
Порошенко поддержал блокаду Донбасса решением прекратить перевозку грузов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске ожидается потепление
Пермь, 17 Марта, 08:07.
Пермский Promobot снялся как актер в новом фильме “Патент”
Казань, 17 Марта, 07:55.
В июне откроются новые рейсы Казань - Сочи
Красноярск, 17 Марта, 06:31.
В Красноярском крае лесной спецназ отрабатывает навыки тушения пожаров
Самара, 16 Марта, 17:15.
В Самарской области выросли зарплаты работников культуры и спорта
Нижний Новгород, 16 Марта, 16:49.
Иностранные студенты посетили строящийся к ЧМ-2018 нижегородский стадион
Санкт-Петербург, 16 Марта, 16:32.
В Питере будет открыт путепровод над Пулковским шоссе
Екатеринбург, 16 Марта, 16:30.
Товарооборот Свердловской области с Республикой Индия увеличился на 44%
Москва, 16 Марта, 16:07.
В Москве открылась новая ветка метро и несколько станций
Омск, 16 Марта, 13:14.
В Омской области появятся дополнительные льготы для малого бизнеса
Казань, 16 Марта, 12:43.
Казань вошла в тройку самых популярных на майские праздники городов России
Новосибирск, 16 Марта, 09:21.
В Новосибирске стартовал IV Транссибирский Арт-Фестиваль
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия