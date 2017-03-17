Общество

Елена Малкова
17 Марта, 2017 07:55

В июне откроются новые рейсы Казань - Сочи

Аэропорт.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 17 Марта - DIXINEWS.

Во второй половине июня откроются новые рейсы из Казани в Сочи, сообщает пресс-служба мэрии.

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «КрасАвиа» на самолетах «Як-42».

Самолеты на черноморское побережье будут летать по средам, пятницам и воскресеньям. Длительность перелета до курорта составляет 2,5 часа. Полетная программа запрошена до конца сентября 2017 года, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

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