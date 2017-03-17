Общество

Елена Малкова
17 Марта, 2017 06:31

В Красноярском крае лесной спецназ отрабатывает навыки тушения пожаров

Воздушные тренировки лесного спецназа продлятся несколько дней.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 17 Марта - DIXINEWS.

В Березовском районе парашютисты – пожарные краевого Лесопожарного центра в рамках подготовки к пожароопасному сезону в лесах 2017 года приступили к воздушным тренировкам.

Они отрабатывают навыки прыжков с самолета Ан-2, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края.

В мероприятии участвуют парашютисты-пожарные и летчики-наблюдатели. Теоретические занятия уже завершились, огнеборцы сдали нормативы по физподготовке. До начала пожароопасного сезона каждому необходимо совершить по 12 прыжков с парашютом.

"Такие занятия мы проводим каждый год в преддверии сезона лесных пожаров. После отпуска и длительного перерыва в работе ребятам необходимо в условиях, максимально приближенных к реальным условиям их работы, до автоматизма отработать как навыки прыжков, так и алгоритмы взаимодействия с коллегами", – рассказал старший инструктор ПДПС краевого Лесопожарного центра Александр Будилин.

Основная задача, которая стоит перед парашютистами-пожарными – суметь ликвидировать пожар в той местности, куда не может добраться специализированная техника. Для этого огнеборцы добираются до очага возгорания на вертолетах и самолетах и с помощью специальных устройств спускаются на землю. Правильные и отработанные действия парашютистов и десантников-пожарных – гарантия быстрой ликвидации возгорания и собственной безопасности огнеборцев.

Воздушные тренировки лесного спецназа будут проходить в течение нескольких дней. За это время обучение пройдут более 460 сотрудников авиапожарной службы краевого Лесопожарного центра.

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