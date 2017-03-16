|
Алексей Мирный
16 Марта, 2017 17:15
В Самарской области выросли зарплаты работников культуры и спорта
Самара, 16 Марта - DIXINEWS.
В текущем квартале педагогические работники, занятые в сфере культурного и спортивного образования получат прибавку к заработной плате.
Об этом сообщила Ирина Калягина замминистра департамента стратегического планирования и развития отрасли минкульта Самарской области.
Она отметила, что за 2016 год уровень з/п педагогов в области культуры вырос на 2,2% - до 21 931 рубля. В госучреждениях они зарабатывают в среднем 24 400 рублей, в муниципальных - 20 765 рублей.
- Проблема с Тольятти наблюдается давно. Средний заработок педагогов дополнительного спортивного образования - 23 162 рубля. Это ниже среднего уровня, хотя средства из областного бюджета в город поступают. При этом никаких сокращений ставок и часов не наблюдается, – сообщила заминистра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия