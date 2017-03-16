В Самарской области выросли зарплаты работников культуры и спорта

В текущем квартале педагогические работники, занятые в сфере культурного и спортивного образования в Самаре получат прибавку к заработной плате.

В текущем квартале педагогические работники, занятые в сфере культурного и спортивного образования получат прибавку к заработной плате.

Об этом сообщила Ирина Калягина замминистра департамента стратегического планирования и развития отрасли минкульта Самарской области.

Она отметила, что за 2016 год уровень з/п педагогов в области культуры вырос на 2,2% - до 21 931 рубля. В госучреждениях они зарабатывают в среднем 24 400 рублей, в муниципальных - 20 765 рублей.

- Проблема с Тольятти наблюдается давно. Средний заработок педагогов дополнительного спортивного образования - 23 162 рубля. Это ниже среднего уровня, хотя средства из областного бюджета в город поступают. При этом никаких сокращений ставок и часов не наблюдается, – сообщила заминистра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.