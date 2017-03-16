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Алексей Мирный
16 Марта, 2017 16:49
Иностранные студенты посетили строящийся к ЧМ-2018 нижегородский стадион
Нижний Новгород, 16 Марта - DIXINEWS.
Около 25 студентов и волонтёров из других стран посетили стройплощадку стадиона «Нижний Новгород».
Его строительство начато к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Такая экскурсия проведена впервые в таком формате.
На будущем комплексе для мундиаля побывали ребята из Франции, Великобритании, Алжира, Нигерии, Колумбии и Анголы.
«Строительные работы ведутся очень активно, уже видно, что это будет современный и красивый стадион. Мне нравится, как он выглядит со стороны, а когда находишься внутри, можно даже ощутить, насколько яркая футбольная атмосфера будет здесь царить. Надеюсь, сборная Нигерии пробьется в финальную стадию ЧМ-2018 и проведет здесь один или несколько матчей!», - поделился впечатлениями студент ННГУ из Нигерии, Джимми Джуниор Мэй.
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