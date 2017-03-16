Промышленность

Алексей Мирный
16 Марта, 2017 16:32

В Питере будет открыт путепровод над Пулковским шоссе

В Питере будет открыт путепровод над Пулковским шоссе
Источник фото: pylon.ru
Санкт-Петербург, 16 Марта - DIXINEWS.

1 мая планируют открыть путепровод на Пулковском шоссе рядом с Дунайским проспектом.

Он станет одним из самых протяженных виадуков в Петербурге.

«Строительство развязки началось весной 2014 года, когда на площадку вышли основные подрядчики. Дунайский проспект и продолжающую его Кубинскую улицу решено было перекинуть через Пулковское шоссе по путепроводу, а также создать развязки с Предпортовой улицей и 5-м Предпортовым проездом», - рассказывают строители.

Если быть точным, то строятся сразу две эстакады шириной в три полосы и длиной 1,3 км. каждая. Между ними отставлено место для еще одной эстакады, по которой в будущем пойдет скоростной трамвай. Проект этой линии также был выполнен Ленгипротрансом, но его реализацию отложили.

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