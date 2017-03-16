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Алексей Мирный
16 Марта, 2017 16:32
В Питере будет открыт путепровод над Пулковским шоссе
Санкт-Петербург, 16 Марта - DIXINEWS.
1 мая планируют открыть путепровод на Пулковском шоссе рядом с Дунайским проспектом.
Он станет одним из самых протяженных виадуков в Петербурге.
«Строительство развязки началось весной 2014 года, когда на площадку вышли основные подрядчики. Дунайский проспект и продолжающую его Кубинскую улицу решено было перекинуть через Пулковское шоссе по путепроводу, а также создать развязки с Предпортовой улицей и 5-м Предпортовым проездом», - рассказывают строители.
Если быть точным, то строятся сразу две эстакады шириной в три полосы и длиной 1,3 км. каждая. Между ними отставлено место для еще одной эстакады, по которой в будущем пойдет скоростной трамвай. Проект этой линии также был выполнен Ленгипротрансом, но его реализацию отложили.
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