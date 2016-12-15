Экономика

Елена Малкова
16 Марта, 2017 16:30

Товарооборот Свердловской области с Республикой Индия увеличился на 44%

В 2016 году торговля выросла на 44 % и составила сумму в 269 миллионов долларов США.
Источник фото: deswal.ru
Екатеринбург, 16 Марта - DIXINEWS.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 2016 году торговля выросла на 44 % и достигла суммы в 269 миллионов долларов США.

Экспорт превысил 248 миллионов долларов. В списке стран-контрагентов Свердловской области Республика Индия переместилась с 14-го на 8-е место.

Наиболее активно сотрудничество с иностранным государством развивается в энергетике, машиностроении, горнодобывающей, нефтегазовой и металлургической отраслях, образовании. Стоит также отметить, что Свердловская область и крупнейший индийский промышленный штат Махараштра заключили соглашение о сотрудничестве.

Делегация Свердловской области во главе с вице-губернатором Александром Высокинским находится в Индии с рабочим визитом с 13 по 17 марта. В состав делегации вошли ООО «Энвиро-Хеми», «Автопроммаркет», «Вектор-МС», «НПО БиоМикроГели», «ПЛМ Урал», АО «Реагенты Водоканала», а также другие предприятия и представители Уральского аграрного университета.

В Мумбаи состоялись встречи с главой штата Махараштра Девендрой Фаднависом, прошли переговоры в департаментах промышленности, сельского хозяйства, водных ресурсов. В ходе поездки Уральский аграрный университет заключил три соглашения о партнерстве с вузами Индии. Девендра Фаднавис высоко оценил перспективы совместного сотрудничества.

«Мы готовы создать рабочие группы на уровне правительства штата по отработке отдельных направлений партнерства. Мы признательны губернатору Свердловской области за инициативы. У нас уже есть соглашение, что дает возможность продолжить взаимодействие на постоянной основе. Мы надеемся, что оно будет эффективным», - отметил он в ходе встречи со свердловской делегацией.

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