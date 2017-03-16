В Москве открылась новая ветка метро и несколько станций

Мэр столицы Сергей Собянин, сегодня, 16 марта открыл новый участок линии метро.

Он расположен от станции «Деловой центр» до «Раменок» на Калининско-Солнцевской линии.

«В Москве запущена новая радиальная ветка метро протяженностью более 10 километров, пять станций от «Делового центра» до «Раменок». Тем не менее, мы не останавливаем стройку, она идет по Солнцево, Переделкино. Надеюсь, что в этом году мы закончим все основные работы, и еще 15 километров метро присоединятся к этой ветке», - пояснил мэр.

«Хотел бы поблагодарить строителей метро, которые своим самоотверженным трудом, профессионализмом создали уникальный объект, который будет служить москвичам десятки и сотни лет. Спасибо им большое!» - добавил Собянин.

Построены и введены в эксплуатацию три станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Также, достроен второй вестибюль станции «Парк Победы».