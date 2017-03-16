Экономика

Елена Малкова
16 Марта, 2017 13:14

В Омской области появятся дополнительные льготы для малого бизнеса

Источник фото: omskportal.ru
Омск, 16 Марта - DIXINEWS.

В Омской области существенно расширят перечень видов предпринимательской деятельности с льготным налогообложением, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня, 16 марта, депутаты Законодательного Собрания поддержали в первом чтении предложение Министерства экономики региона о внесении поправки в закон, который регламентирует основания для «налоговых каникул» для малого бизнеса.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных впервые, предусмотрены льготы, которые позволяют не платить налоги в течение двух периодов.

Кроме того, расширяется на 10 позиций список деятельности ИП, работающих по патенту. Добавлены в список косметические и парикмахерские услуги; услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, машин и оборудования; чеканка и гравировка ювелирных изделий; услуги по уборке жилых помещений, оформлению интерьеров, ведению домашнего хозяйства и другие услуги.

По информации Министерства экономики, закон о «налоговых каникулах» оказался востребованным малым бизнесом в регионе и доказал свою экономическую целесообразность.

Общий объем налогов, поступивших в консолидированный бюджет региона от предпринимателей, действующих по упрощенной схеме по итогам 2016 года, вырос почти на 10% и составил 2,9 млрд рублей. Доходы от продажи патентов увеличились на 30%, до 48,6 млн рублей.

Всего в Омской области действуют около 41 тысячи индивидуальных предпринимателей, что составляет 65% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

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