Общество

Елена Малкова
16 Марта, 2017 12:43

Казань вошла в тройку самых популярных на майские праздники городов России

Казань.
Источник фото: nkza.ru
Казань, 16 Марта - DIXINEWS.

Казань вошла в тройку городов России, популярных у туристов на майские праздничные выходные, сообщили в пресс-службе мэрии.

Туристы бронируют проживание в среднем на три ночи и планируют свои расходы из расчета 3 тысячи рублей в сутки.

В топ-10 городов, самых популярных для путешествий в праздники, помимо Казани входят Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Великий Новгород, Сергиев Посад и Выборг.

В первую десятку зарубежных городов, которые туристы выбирают для путешествий на майские праздники, входят Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига.

Рейтинг наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздники составлен одним из сервисов поиска отелей и основан на данных бронирования отелей и апартаментов на период с 29 апреля по 10 мая.

По информации источника, в 2017 году число путешествий по стране на праздничные выходные выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

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