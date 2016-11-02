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Елена Малкова
16 Марта, 2017 12:43
Казань вошла в тройку самых популярных на майские праздники городов России
Казань, 16 Марта - DIXINEWS.
Казань вошла в тройку городов России, популярных у туристов на майские праздничные выходные, сообщили в пресс-службе мэрии.
Туристы бронируют проживание в среднем на три ночи и планируют свои расходы из расчета 3 тысячи рублей в сутки.
В топ-10 городов, самых популярных для путешествий в праздники, помимо Казани входят Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Великий Новгород, Сергиев Посад и Выборг.
В первую десятку зарубежных городов, которые туристы выбирают для путешествий на майские праздники, входят Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига.
Рейтинг наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздники составлен одним из сервисов поиска отелей и основан на данных бронирования отелей и апартаментов на период с 29 апреля по 10 мая.
По информации источника, в 2017 году число путешествий по стране на праздничные выходные выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.
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