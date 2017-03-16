Культура

Елена Малкова
16 Марта, 2017 09:21

В Новосибирске стартовал IV Транссибирский Арт-Фестиваль

В Новосибирске при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области в четвёртый раз стартовал Транссибирский Арт-Фестиваль.
Источник фото: nso.ru
Новосибирск, 16 Марта - DIXINEWS.

В Новосибирске стартовал IV Транссибирский Арт-Фестиваль.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году фестиваль посвящён 80-тилетию Новосибирской области.

Во время церемонии открытия фестиваля было зачитано приветственное слово Президента РФ Владимира Путина. «Искренне рад, что фестиваль год от года набирает творческую силу и вновь собирает на гостеприимной сибирской земле одарённых артистов, дирижеров, вокалистов, исполнителей из России и многих зарубежных стран. Благородная и просветительская миссия фестиваля достойны самого глубоко признания. Важно, что фестиваль с неизменным успехом демонстрирует свою насыщенную концертную программу в разных городах России и далеко за ее пределами, дарит зрителям радость встреч с настоящим большим искусством. Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего», - говорится в сообщении.

С приветственным словом к участникам и гостям Арт-фестиваля обратился и губернатор региона Владимир Городецкий. «Я очень рад, что Арт-фестиваль стал традиционным, очень популярным. К нам едут, и едут с удовольствием, стремясь поделиться своим искусством и исполнительским мастерством, ведущие музыканты, актёры, деятели искусств со всего мира, — сказал Владимир Городецкий. Также глава региона поблагодарил художественного руководителя Арт-фестиваля Вадима Репина.

В программу Транссибирского фестиваля войдут выступления известных музыкантов, лучшие произведения оперного и хореографического искусства последних лет. Выступления пройдут на сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца, на площадках в Бердске, Искитиме, Ордынском.

Транссибирский Арт-Фестиваль открылся концертом, приуроченным к 80-летию Новосибирской филармонии. Перед зрителем выступил Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижера из США Лоренса Фостера с участием пианистки из Франции Даны Чиокарли.

Арт-Фестиваль будет проходить с 15 марта по 3 апреля.

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