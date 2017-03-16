В Челябинской области необходимо снести 469 аварийных домов

15 марта в ходе традиционного совещания с главами муниципальных образований министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин доложил губернатору Борису Дубровскому о ликвидации аварийного жилищного фонда.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, министр отметил, что важным условием реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья является снос расселенных домов.

«В настоящее время в Челябинской области расселено 1256 аварийных МКД, из которых снесено 942 дома, что составляет 75%, – сообщил министр. – В шести муниципальных образованиях полностью осуществлен снос аварийных домов, которые были расселены в рамках областных программ 2008-2014 годов. Это Южноуральский городской округ, Агаповский, Ашинский, Каслинский, Карталинский, Увельский муниципальные районы».

Завершили переселение из аварийного жилья осенью 2016 года в Верхнеуфалейском, Миасском, Чебаркульский городских округах, в Аргаяшском, Брединском, Чесменском, Чебаркульском, Катав-Ивановском, Коркинском, Сосновском и Уйском и муниципальных районах. «В этих территориях необходимо активизировать работу по сносу расселенных аварийных домов», – отметил Виктор Тупикин.

Министр отметил территории, где расселение осуществлялось по заявкам 2008- 2015 гг., а аварийные дома еще не снесены. Это Челябинский, Златоустовский, Карабашский, Троицкий городские округа и Саткинский, Еманжелинский, Кусинский и Сосновский муниципальные районы.

В целом до 1 сентября текущего года муниципальным образованиям необходимо снести 469 аварийных домов. «Вопрос стоит на контроле у Президента РФ, поэтому главам муниципальных образований необходимо приложить усилия не только для расселения граждан, но и для полной ликвидации расселенного аварийного жилищного фонда Челябинской области», - отметил министр.

Глава региона поручил главам территорий продолжить работу по сносу расселенных МКД, а также отчитаться в июне о промежуточных результатах.