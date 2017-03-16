Общество

Елена Малкова
16 Марта, 2017 06:56

Жители Уфы могут внести свои предложения по благоустройству города

Уфа.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 16 Марта - DIXINEWS.

Жители и организации Уфы могут внести свои предложения по благоустройству городских пространств – скверов и парков, пешеходных зон и улиц, площадей и набережных.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Уфы, для этого необходимо представить заявки на участие в отборе для включения общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2017 год». Заявки принимаются в администрации Уфы с 14 по 24 марта включительно.

В заявках должны содержаться: перечень предлагаемых работ, предложения по размещению видов оборудования, малых архитектурных форм, других некапитальных объектов, организации различных по функциональному назначению зон, предложения по стилевому оформлению, по озеленению территории и организации осветительного оборудования. В заявке необходимо указать, какие проблемы проект благоустройства позволит решить. К заявке можно приложить эскизный проект.

Каждая заявка будет рассматриваться специальной общественной комиссией. По итогам рассмотрения представленных заявок будет утвержден перечень объектов для благоустройства в 2017 году.

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