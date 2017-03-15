В Москве создадут «черный список» нарушителей на каршеринговых авто

Водителей использующих арендованные авто, которые нарушили правила, будут вносить в «черный список».

Создать такой список предложил Андрей Шибаев занимающий должность зампредседателя комиссии Московской гордумы по безопасности.

Самые распространенные случаи - вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Ведение списка нарушителей ПДД (правил дорожного движения) на арендованном авто закроет доступ к сервису недобросовестным автолюбителям и поможет частично решить эту проблему», - пояснил Шибаев.

Напомним, что в Москве работает 5 каршеринговых предприятий. Система поминутной аренды автотранспортных средств в Москве запустили с 2015 года.