Власть

Алексей Мирный
15 Марта, 2017 22:54

В Москве создадут «черный список» нарушителей на каршеринговых авто

Каршеринговые автомобили в Москве.
Источник фото: delimobil.ru
Москва, 15 Марта - DIXINEWS.

Водителей использующих арендованные авто, которые нарушили правила, будут вносить в «черный список».

Создать такой список предложил Андрей Шибаев занимающий должность зампредседателя комиссии Московской гордумы по безопасности.

Самые распространенные случаи - вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Ведение списка нарушителей ПДД (правил дорожного движения) на арендованном авто закроет доступ к сервису недобросовестным автолюбителям и поможет частично решить эту проблему», - пояснил Шибаев.

Напомним, что в Москве работает 5 каршеринговых предприятий. Система поминутной аренды автотранспортных средств в Москве запустили с 2015 года.

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