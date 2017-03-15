|
Алексей Мирный
15 Марта, 2017 22:54
В Москве создадут «черный список» нарушителей на каршеринговых авто
Москва, 15 Марта - DIXINEWS.
Водителей использующих арендованные авто, которые нарушили правила, будут вносить в «черный список».
Создать такой список предложил Андрей Шибаев занимающий должность зампредседателя комиссии Московской гордумы по безопасности.
Самые распространенные случаи - вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Ведение списка нарушителей ПДД (правил дорожного движения) на арендованном авто закроет доступ к сервису недобросовестным автолюбителям и поможет частично решить эту проблему», - пояснил Шибаев.
Напомним, что в Москве работает 5 каршеринговых предприятий. Система поминутной аренды автотранспортных средств в Москве запустили с 2015 года.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия