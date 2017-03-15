Финансы

Алексей Мирный
15 Марта, 2017 19:04

Кенес Ракишев вложил $3,5 млн в умные очки, снимающие видео-360°

Очки Orbi Prime.
Источник фото: rb.ru
Москва, 15 Марта - DIXINEWS.

Владелец банка «Москоммерцбанк» Кенес Ракишев выделил 3,5 млн долларов инвестиций в стартап Orbi Prime.

Данный проект посвящен разработке «умных» очков способных записывать панорамные видеоролики.

Владелец банка «Москоммерцбанк» Кенес Ракишев выделил 3,5 млн долларов инвестиций в стартап Orbi Prime. Офис молодого предприятия находится в Калифорнии, однако его основатели родом из Казахстана. Данный проект посвящен разработке «умных» очков способных записывать панорамные видеоролики. Об этом сообщили представители проекта на площадке Crunchbase. Как отмечено на сайте Rusbase , сделка состоялась еще в феврале, однако доля потенциального дохода, полученная от проекта инвестором, пока не раскрывается.

Очки стартапа Orbi Prime снимают видео, продолжительность которого до 90 минут. Четыре Full HD камеры могут охватывать панораму в 360 градусов. Также отснятый материал публикуется в соцсетях, используя для этого соединение Wi-Fi.

На данный момент стартап-компания базируется в Беркли, штат Калифорния. Испытания очки проходили также и в Казахстане. Ещё до запуска проект провёл краудфандинговую кампанию на Indiegogo, где удалось собрать примерно 300 тысяч долларов, а это на 362% больше запрошенной суммы. Кроме того, 500 тысяч долларов инвестиций разработчики получили от Ракишева еще в 2015 году.

Основателями Orbi Prime являются инженеры из Казахстана Адил Суранчин и Искандер Рахманбердиев. Последний из них знаком с Ракишевым еще и по другому проекту - ранее он работал над стартапом Robo Technologies, инвестором которого выступал венчурный фонд Genesis Angels, также принадлежащий Ракишеву.

Кенес Ракишев занимает должность председателя совета директоров казахского банка Qazkom. Кроме того он активно инвестирует в стартапы - по данным Crunchbase, Ракишев вложил 87,7 млн долларов в такие компании как: IQcard, TriPlay, mobli, Fastlane Ventures, TriPlay, Radio Runt и Net Element International. Также он сооснователь проекта Sirin Labs, который занимается защищёнными смартфонами Solarin.

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