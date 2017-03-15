Экономика

Елена Малкова
15 Марта, 2017 14:04

Омские аграрии планируют закупить в 2017 году свыше 900 единиц техники

Сельхозтехника.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 15 Марта - DIXINEWS.

Агропромышленный комплекс региона готовится к новому сезону.

На сегодня более 80% техники полностью подготовлено к интенсивной работе на полях.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, парк сельхозтехники региона постоянно обновляется, в основном за счет приобретения машин и оборудования российского производства в рамках реализации мероприятий по импортозамещению.

Омская область активно участвует в госпрограмме технического перевооружения агропромышленной отрасли. В прошлом году было закуплено более 1400 единиц сельхозтехники.

Омские аграрии планируют в текущем году приобрести не менее 910 единиц сельхозмашин, в том числе 200 тракторов, 150 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов различных модификаций и другую сельхозтехнику.

В настоящее время хозяйства проводят проверку посевного материала, запасаются топливом, аккумулируют силы и средства, необходимые для проведения весенней страды. Для проведения всего комплекса сельскохозяйственных полевых работ аграриям региона привлекут более 6 млрд рублей.

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