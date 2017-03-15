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Елена Малкова
15 Марта, 2017 14:04
Омские аграрии планируют закупить в 2017 году свыше 900 единиц техники
Омск, 15 Марта - DIXINEWS.
Агропромышленный комплекс региона готовится к новому сезону.
На сегодня более 80% техники полностью подготовлено к интенсивной работе на полях.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, парк сельхозтехники региона постоянно обновляется, в основном за счет приобретения машин и оборудования российского производства в рамках реализации мероприятий по импортозамещению.
Омская область активно участвует в госпрограмме технического перевооружения агропромышленной отрасли. В прошлом году было закуплено более 1400 единиц сельхозтехники.
Омские аграрии планируют в текущем году приобрести не менее 910 единиц сельхозмашин, в том числе 200 тракторов, 150 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов различных модификаций и другую сельхозтехнику.
В настоящее время хозяйства проводят проверку посевного материала, запасаются топливом, аккумулируют силы и средства, необходимые для проведения весенней страды. Для проведения всего комплекса сельскохозяйственных полевых работ аграриям региона привлекут более 6 млрд рублей.
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