Эксперты РЭУ: регионам удалось сократить дефициты бюджетов

"В 2016 году субъектам РФ удалось существенно сократить дефициты бюджетов", - отмечает д.э.н., профессор Лаборатории Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Лыкова.

При этом в зависимости от региона ситуация существенно различалась – лишь в 29 из них бюджеты были исполнены с положительным сальдо. Такие выводы содержатся в подготовленном РЭУ им. Г.В. Плеханова бюллетене «Анализ тенденций в бюджетно-налоговой сфере России. Итоги 2016 года».

Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам 2016 года составили 9 936,4 млрд руб. (11,6% ВВП), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 456,7 млрд руб. (на 4,8%). С учетом темпов инфляции общая сумма расходов субфедеральных бюджетов составила 99,4% прошлогодних сумм. В целом по регионам объем финансирования расходов в 2016 году составил 94,4% утвержденных законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами муниципальных образований о бюджетах годовых показателей, пишут эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, опираясь на данные Федерального казначейства.

Итоговое сальдо консолидированных бюджетов субъектов РФ, как и в предшествующем году, оставалось в области отрицательных значений, составив -12,6 млрд руб. Вместе с тем этот показатель существенно ниже значения 2015 года: -171,6 млрд руб. Таким образом, за счет сокращения некоторых расходов по сравнению как с предшествующим годом, так и с установленными региональными законами о бюджетах показателями субъектам РФ удалось существенно сократить дефициты бюджетов.

Однако ситуация с финансированием расходов и бюджетным дефицитом в регионах существенно различалась. Так, 29 консолидированных бюджетов были исполнены с положительным сальдо: в Москве (профицит бюджета – 6,6% расходов), Республике Башкортостан (5,5%), Тюменской области (3,2%), Республике Дагестан (1,9%), Чеченской Республике (1,2%), Республике Ингушетия (3,1%) и некоторых других. Эксперты РЭУ им. Г.В.Плеханова отмечают, что в ряде субъектов РФ профицит носит технический характер и связан с поступлением в декабре части трансфертов из федерального бюджета.

С дефицитом по итогам года были исполнены бюджеты 57 субъектов РФ. Наибольшие сложности, по данным Федерального казначейства, испытывает Республика Хакассия, где дефицит составил 21,3% всех расходов консолидированного бюджета. Непростая ситуация отмечается также в Ненецком АО (дефицитное финансирование – 18% расходов), Костромской области (12%), Республике Мордовия и Удмуртской Республике (дефицит превышает 9% расходов) и ряде других. Общая же сумма дефицитов всех консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам 2016 г. составила 201,6 млрд руб.