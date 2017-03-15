|
Елена Малкова
15 Марта, 2017 10:54
В Новоуральске за штрафы ГИБДД арестовали автомобиль
Екатеринбург, 15 Марта - DIXINEWS.
Не оплатив несколько штрафов ГИБДД, должник из Новоуральска лишился автомобиля.
Автолюбитель из Новоуральска накопил десять штрафов за административные правонарушения и задолженность по налоговым выплатам на сумму более двухсот восьмидесяти тысяч рублей.
Должник, управляя личным автомобилем – Форд Фокус, был в очередной раз остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Мужчина оказался злостным должником, о чем сотрудники ГИБДД сразу сообщили в Новоуральский районный отдел судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель выехал на место нахождения должника и его автомобиля, чтобы составить акта описи и ареста транспортного средства. Теперь мужчине придется оплатить все свои долги, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия