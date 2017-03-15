Общество

Елена Малкова
15 Марта, 2017 10:54

В Новоуральске за штрафы ГИБДД арестовали автомобиль

Автомобиль "Форд Фокус".
Источник фото: dixinews.ru
Екатеринбург, 15 Марта - DIXINEWS.

Не оплатив несколько штрафов ГИБДД, должник из Новоуральска лишился автомобиля.

Автолюбитель из Новоуральска накопил десять штрафов за административные правонарушения и задолженность по налоговым выплатам на сумму более двухсот восьмидесяти тысяч рублей.

Должник, управляя личным автомобилем – Форд Фокус, был в очередной раз остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Мужчина оказался злостным должником, о чем сотрудники ГИБДД сразу сообщили в Новоуральский районный отдел судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель выехал на место нахождения должника и его автомобиля, чтобы составить акта описи и ареста транспортного средства. Теперь мужчине придется оплатить все свои долги, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

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