В Новоуральске за штрафы ГИБДД арестовали автомобиль

Не оплатив несколько штрафов ГИБДД, должник из Новоуральска лишился автомобиля.

Автолюбитель из Новоуральска накопил десять штрафов за административные правонарушения и задолженность по налоговым выплатам на сумму более двухсот восьмидесяти тысяч рублей.

Должник, управляя личным автомобилем – Форд Фокус, был в очередной раз остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Мужчина оказался злостным должником, о чем сотрудники ГИБДД сразу сообщили в Новоуральский районный отдел судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель выехал на место нахождения должника и его автомобиля, чтобы составить акта описи и ареста транспортного средства. Теперь мужчине придется оплатить все свои долги, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.