Министр культуры Владимир Мединский открыл выставку о мужской моде

Министр культуры России Владимир Мединский открыл в Государственном историческом музее в Москве выставку «Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века».

Выставка посвящена истории мужской моды и феномену мужского щегольства в стране, рассказали в пресс-службе Минкультуры России.

«Выставка охватывает тот период жизни нашей страны, когда русские денди, мужчины, аристократы уже сбрили бороды, но буденовки еще не надели. Этот промежуток с XVIII века по 1917 год представлен здесь. В допетровской Руси моде большого значения не придавали, потом жизнь стала изменяться, общество менялось быстро, и люди привыкли, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей«, - сказал министр.

Историк моды Александр Васильев, предоставивший большую часть текстильных экспонатов выставки, отметил, что "собирать костюмы вещь тяжелая - по сохранению, реставрации и консервации". По словам Васильева, из-за революции 1917 года и войн в стране сохранилось чрезвычайно мало исторических костюмов. Именно поэтому большую часть экспонатов для своей коллекции историк моды приобретает за рубежом.

Выставка раскрывает три наиболее ярких периода в истории мужской моды императорской России. Экспозиция начинается с XVIII века, когда в придворной среде появились модники европейского образца. Далее идут наряды первой трети XIX века, отражающие стиль британских денди. Третий период относится к первым двум десятилетиям XX века и проходит с одной стороны под знаком– массовой культуры, а с другой – утонченной эстетики декаданса.

{img1} Среди представленных экспонатов – примеры мужского платья и нижнего белья, модные аксессуары и украшения, различные средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Всего - более 600 предметов из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева (Вильнюс). Многие из экспонатов, демонстрируемых на выставке, будут представлены публике впервые. Выставка будет работать до 28 июля 2017 года.