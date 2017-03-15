Власть

Виктор Казеев
15 Марта, 2017 10:02

Пермское УФАС возбудило дело по факту использования «голоса Путина» в рекламе квест-рума

Источник фото: vstrg.info
Пермь, 15 Марта - DIXINEWS.

Пермское УФАС России завершило предварительную проверку и приняло решение о возбуждении дела по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении ООО «Альянс-Инвест» по факту использования в рекламном ролике «голоса Путина».

В январе 2017 года на основании договора между «Пермской радиовещательной компанией» (рекламораспространитель) и «Альянс-инвест» (рекламодатель) данный ролик транслировался в эфире радиостанции «Болид ФМ».

В рамках предварительной проверки спорный ролик обсуждался на экспертном совете по рекламе. Совет пришел к выводу, что при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом президента РФ В.В. Путина, создается впечатление, что в данном ролике используется голос президента РФ, и что данный квест-рум одобряется президентом РФ. Ролик выполнен в стилистике новогоднего послания главы страны и соответствует стилистике данного послания (особенно начало ролика).

Согласно статье 5 федерального закона «О рекламе», недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении. Первое заседание по делу назначено на 23 марта.

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