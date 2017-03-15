В Перми суд обязал владельца кальянной снести незаконный пристрой к жилому дому

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без изменения решение Свердловского районного суда Перми об удовлетворении исковых требований администрации Свердловского района Перми к гражданам В.Т. и В.Б.

Администрация обратилась с иском в суд о признании незаконной реконструкции жилого многоквартирного дома в результате возведения пристроя, возложении обязанности привести дом в первоначальное состояние, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее в администрацию обратилась жительница дома по ул. Куйбышева, 55, которая сообщила, что с торца здания произведена незаконная реконструкция пристроя с устройством входной группы в кальян-бар.

Иск администрации района поддержал представитель ГУ МЧС России по Пермскому краю, пояснив, что в отношении ответчиков не раз выносились предписания. Пристрой используется как зал, а не является входной группой. В результате реконструкции увеличилась нагрузка на строительные конструкции жилого дома. Иск поддержал и представитель Департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, пояснив, что разрешение на реконструкцию дома в части пристроя ответчиками не получено. Представитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю исковые требования поддержал, пояснив, что по результатам проверок установлено, что в пристроенном помещении размещается кальян-бар, готовятся шашлыки на мангале, что противоречит санитарному законодательству. Отсутствие вентиляции в кальян-баре представляет реальную угрозу жизни и здоровью жителей дома и посетителей.

Судом было установлено, что проведенная реконструкция изменила параметры площади объекта. При этом материалы дела не содержат сведений о том, что общим собранием собственников помещений в указанном многоквартирном жилом доме принималось решение о реконструкции. Таким образом, реконструкция повлекла уменьшение общей площади общедомового имущества, увеличение доли ответчиков в общем имуществе в доме и уменьшение размера общего имущества, принадлежащего остальным собственникам помещений в доме.

Рассмотрев материалы дела, Свердловский районный суд решил исковые требования администрации Свердловского района Перми к В.Т. и В.Б. о признании незаконной реконструкции жилого многоквартирного дома в результате возведения пристроя, возложении обязанности привести жилой дом в первоначальное состояние удовлетворить. Обязать В.Т. в течение шести месяцев с даты вступления в законную силу решения суда привести пристрой к дому по ул. Куйбышева, 55 в состояние до реконструкции.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.