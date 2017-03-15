Общество

Елена Малкова
15 Марта, 2017 09:01

В Перми суд обязал владельца кальянной снести незаконный пристрой к жилому дому

Пермский краевой суд.
Источник фото: facebook.com/permsud
Пермь, 15 Марта - DIXINEWS.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без изменения решение Свердловского районного суда Перми об удовлетворении исковых требований администрации Свердловского района Перми к гражданам В.Т. и В.Б.

Администрация обратилась с иском в суд о признании незаконной реконструкции жилого многоквартирного дома в результате возведения пристроя, возложении обязанности привести дом в первоначальное состояние, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее в администрацию обратилась жительница дома по ул. Куйбышева, 55, которая сообщила, что с торца здания произведена незаконная реконструкция пристроя с устройством входной группы в кальян-бар.

Иск администрации района поддержал представитель ГУ МЧС России по Пермскому краю, пояснив, что в отношении ответчиков не раз выносились предписания. Пристрой используется как зал, а не является входной группой. В результате реконструкции увеличилась нагрузка на строительные конструкции жилого дома. Иск поддержал и представитель Департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, пояснив, что разрешение на реконструкцию дома в части пристроя ответчиками не получено. Представитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю исковые требования поддержал, пояснив, что по результатам проверок установлено, что в пристроенном помещении размещается кальян-бар, готовятся шашлыки на мангале, что противоречит санитарному законодательству. Отсутствие вентиляции в кальян-баре представляет реальную угрозу жизни и здоровью жителей дома и посетителей.

Судом было установлено, что проведенная реконструкция изменила параметры площади объекта. При этом материалы дела не содержат сведений о том, что общим собранием собственников помещений в указанном многоквартирном жилом доме принималось решение о реконструкции. Таким образом, реконструкция повлекла уменьшение общей площади общедомового имущества, увеличение доли ответчиков в общем имуществе в доме и уменьшение размера общего имущества, принадлежащего остальным собственникам помещений в доме.

Рассмотрев материалы дела, Свердловский районный суд решил исковые требования администрации Свердловского района Перми к В.Т. и В.Б. о признании незаконной реконструкции жилого многоквартирного дома в результате возведения пристроя, возложении обязанности привести жилой дом в первоначальное состояние удовлетворить. Обязать В.Т. в течение шести месяцев с даты вступления в законную силу решения суда привести пристрой к дому по ул. Куйбышева, 55 в состояние до реконструкции.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Новоуральске за штрафы ГИБДД арестовали автомобиль
Нижегородцы в феврале похитили электроэнергии на 9 млн рублей
В Москве состоялось открытие крупнейшей туристической выставки в России

Названы города с самой опасной водой из под крана
Расправа водителя над ребенком попала на видео
В Перми показали лучшие спектакли Тимофея Кулябина
В суде огласили имущество Фриске, которое опишут по иску Русфонда
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омские аграрии планируют закупить в 2017 году свыше 900 единиц техники
Россия, Москва, 15 Марта, 11:51.
Эксперты РЭУ: регионам удалось сократить дефициты бюджетов
Екатеринбург, 15 Марта, 10:54.
В Новоуральске за штрафы ГИБДД арестовали автомобиль
Москва, 15 Марта, 10:18.
Министр культуры Владимир Мединский открыл выставку о мужской моде
Пермь, 15 Марта, 10:02.
Пермское УФАС возбудило дело по факту использования «голоса Путина» в рекламе квест-рума
Пермь, 15 Марта, 09:01.
В Перми суд обязал владельца кальянной снести незаконный пристрой к жилому дому
Санкт-Петербург, 15 Марта, 08:38.
Таможенниками ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая поставки наркотиков
Нижний Новгород, 15 Марта, 07:45.
Нижегородцы в феврале похитили электроэнергии на 9 млн рублей
Москва, 15 Марта, 07:08.
В Москве состоялось открытие крупнейшей туристической выставки в России
Ростов-на-Дону , 15 Марта, 06:59.
В Ростове открыто отделение Международного коммерческого арбитражного суда
Воронеж, 15 Марта, 06:54.
Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции в Воронеже
Волгоград, 15 Марта, 06:48.
Волгоградские депутаты в Госдуме оказались наименее «полезными» – таков результат рейтинга
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия