Таможенниками ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая поставки наркотиков

Таможенниками ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая поставки наркотиков на территорию страны.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками Выборгской, Северо-Западной оперативной таможен, службой по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления во взаимодействии с 11 отделом ОРЧ (КОН) №3 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена особо крупная партия наркотика – гашиш.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, оперативники провели «контролируемую поставку». Установлено, что грузовик, оснащенный тайником, где было спрятано 2 672 плитки с «гашишем», прибыл в страну через пункт пропуска МАПП Ивангород. После прохождения таможенного оформления на одном из постов Санкт-Петербурга, транспорт направился на строительную площадку в поселке Сиверский, где оперативники задержали членов преступной группы. В момент задержания преступники осуществили перегруз наркотиков из тайника грузового транспорта в легковой автомобиль одного из задержанных.

При проведении обыска автомобиля предполагаемого организатора преступной группы, было обнаружено и изъято 266 кг наркотика - гашиш, 26 тысяч евро, мобильные телефоны и сим-карты.

В настоящее время арестованы: гражданин РФ 1963 года рождения, предполагаемый организатор поставок наркотиков на территорию России, гражданин Эстонии 1981 года рождения, литовец 1982 года рождения и уроженец Республики Беларусь 1986 года рождения.

Отделом дознания Северо-Западной оперативной таможни возбужденно уголовное дело по ч.4 ст. 229.1 пункт «б». Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Проводятся необходимые мероприятия для установления других лиц, причастных к организации незаконных поставок наркотиков на территорию РФ. Уголовное дело передано в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для дальнейшего расследования.