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Алексей Мирный
15 Марта, 2017 07:45
Нижегородцы в феврале похитили электроэнергии на 9 млн рублей
Нижний Новгород, 15 Марта - DIXINEWS.
В Нижегородской области только за минувший февраль было выявлено более двухсот фактов хищения электроэнергии.
При этом, более 9 млн рублей, а это 1 911 947 кВт*ч, составили потери компании «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Такие подробности сообщают специалисты пресс-службы предприятия.
В феврале 2017 года энергетиками был проведен 121 рейд проверки, досматривались узлы учета потребления. Зафиксированы следующие нарушения: 19 случаев использования электроэнергии без договоров и 212 случаев потребления вообще без всякого учёта. Интересно отметить, что в 21-м случае мошенники использовали сложные приборы, которые управляются по радио и способны искажать показания электросчетчиков.
Энергетики отмечают, что при этом, Нижегородская область остаётся одной из самых энергодефицитных в стране.
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