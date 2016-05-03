Нижегородцы в феврале похитили электроэнергии на 9 млн рублей

В Нижегородской области только за минувший февраль было выявлено более двухсот фактов хищения электроэнергии.

При этом, более 9 млн рублей, а это 1 911 947 кВт*ч, составили потери компании «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Такие подробности сообщают специалисты пресс-службы предприятия.

В феврале 2017 года энергетиками был проведен 121 рейд проверки, досматривались узлы учета потребления. Зафиксированы следующие нарушения: 19 случаев использования электроэнергии без договоров и 212 случаев потребления вообще без всякого учёта. Интересно отметить, что в 21-м случае мошенники использовали сложные приборы, которые управляются по радио и способны искажать показания электросчетчиков.

Энергетики отмечают, что при этом, Нижегородская область остаётся одной из самых энергодефицитных в стране.