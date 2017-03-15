В Москве состоялось открытие крупнейшей туристической выставки в России

14 марта в ЦВК «Экспоцентр» состоялось открытие 24-й международной туристической выставки «MITT-2017», которая продлится до 16 марта. На этой площадке представлены предложения по отдыху во всех популярных у российских туристов регионах мира.

Партнером выставки в этом году стала Испания, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, председатель экспертного совета по туризму при Комитете СФ РФ по социальной политике Игорь Фомин, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько и вице-президент РСТ Юрий Барыкин.

«Для Испании большая честь присутствовать на этой выставке. В 2015 году мы были отмечены как лучшее туристическое направление Европы, в этом году мы стали партнером выставки. Мы видим, что растет турпоток в обоих направлениях, испанцы приезжают в Россию, а россияне в Испанию. С точки зрения туризма мы можем сказать, что кризис преодолен. Мы продвигаем и поддерживаем туризм во всех направлениях», — сказал временно поверенный в делах советник-посланник посольства Королевства Испании Игнасио Гарсия Вальдекасас.

«Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех вас от имени Министерства культуры Российской Федерации на флагманской российской выставке в сфере международного туризма! - сказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. - Всё, что происходит сейчас вокруг нас, абсолютно подтверждает, что эта выставка зарекомендовала себя уже как место не только как презентаций туристского потенциала десятков стран, но и место встреч профессионалов туристского бизнеса, туристских администраций и представителей национальных правительств».

«Сейчас очень хорошее время для развития международного туризма – и в России, и во всём мире. Настроение, которое рождает эта выставка очень позитивное. Еще раз убеждаешься, глядя на тысячи людей под этой крышей, что туризм никогда не может возводить барьеры, он только устраняет барьеры и стирает границы», - подчеркнула Алла Манилова.

«Москве повезло проводить такую выставку, но и выставке очень повезло, что она проходит в Москве, это замечательный город. Успехов и высокого туристского сезона», — добавил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Как отметила в ходе своего выступления Елена Драпеко, Правительство Российской Федерации уделяет особое внимание туристическому сектору: «Сейчас мы можем утверждать, что Россия одна из самых безопасных стран мира. Принятая нашим правительством и парламентом программа по развитию туризма в РФ привела к несомненным успехам».

В этом году на выставке представлено около 2 000 участников из 185 стран и 60 российских регионов. Кроме того, в MITT-2017 принимают участие более 150 новых компаний, ранее на ней не представленных. Впервые на MITT с отдельными экспозициями участвуют Палестина, Бурунди, испанский курорт Марбелья, индийский штат Андхра Прадеш.

Ведущие туроператоры, с которыми работают крупнейшие агентские сети и турагентства по всей стране, подготовили к выставке широкий спектр ценовых предложений по 60 российским регионам и курортам. Это Сочи и курорты Красной Поляны, Крым, Краснодарский край, Москва и Московская область, Алтайский край, республики Северного Кавказа, Татарстан, Сахалин, Иркутская область, Камчатка, Калининградская область, Башкирия, Красноярский край, Карелия, Мурманская и Архангельская области. Обширные экспозиции представят и соседние с Россией страны: Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

Все мероприятия основной программы, подготовленные дирекцией MITT, бесплатные и рассчитаны на широкий круг специалистов отрасли. Так, 14 марта впервые будет проходить IT-конференция MITT Digital «Технологии на практике», организованная совместно с МедиахолдингомTRN. В этот же день состоится панельная дискуссия MITT-Регион «Российский турпродукт – от идеи до туриста», посвященная поиску эффективных путей взаимодействия турбизнеса с региональными туристическими администрациями.