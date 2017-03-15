В Ростове открыто отделение Международного коммерческого арбитражного суда

14 марта в Ростове-на-Дону было открыто отделение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России.

Об этом сообщили в пресс-службе ТПП в Ростовской области. Это первое на Юге России подобное учреждение, которое позволит рассматривать деловые споры оперативно и квалифицированно.

Сергей Катырин - президент ТПП России, отметил: «У нас 180 территориальных палат, мы искали наиболее подготовленные палаты и регионы. С точки зрения школы арбитров, накопленного опыта альтернативных способов урегулирования, работы палаты и команды, ростовская ТПП - первая, кто удовлетворил всем этим требованиям».

Всего же в Российской Федерации в планах открыть три отделения МКАС, кроме Ростова-на-Дону, они будут в ближайшее время открыты в Уфе и Иркутске.