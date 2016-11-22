Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции в Воронеже

В Воронеже 14 марта сотрудниками ФСБ был задержан начальник одного из местных отделений полиции.

Он попал под подозрение в незаконном ведении предпринимательской деятельности. Против него возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ.

Как отмечает следствие, нечестным «стражем порядка» была открыта точка розничной торговли алкоголем. Бизнес был организован через подставных лиц. «При этом сотрудник полиции фактически управлял созданной им организацией и осуществлял покровительские функции в отношении данной организации, используя служебное положение», - сообщила пресс-служба местного СУ СК.

По некоторым данным, подозреваемым может быть начальник 7-го отдела полиции, подполковник Сергей Бунеев. В данный момент выясняются обстоятельства дела, в случае доказательства вины, ему грозит до 2 лет лишения свободы.