Волгоградские депутаты в Госдуме оказались наименее «полезными» – таков результат рейтинга

Два депутата от Волгоградской области в Госдуме оказались в хвосте рейтинга получившего название «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

Только Ирина Гусева - экс-мэр города, попала в первую сотню всех депутатов из Волгограда. Она оказалась в значительном отрыве от своих земляков, однако заняла только 60-е место в общем зачёте.

В целом же рейтинг полезности Волгоградских депутатов в Госдуме выглядит следующим образом:

60-е место – Ирина Гусева;

143-е место – Анна Кувычко;

180-е место – Татьяна Цыбизова;

254-е место – Евгений Москвичев;

323-е место – Владимир Плотников;

411-е место – Александр Носов;

412-е место – Нина Черняева.

Как отметили составители и модераторы данного рейтинга, а это известные политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, такое исследование «полезности» депутатов Российской Государственной думы было составлено впервые, однако показало весьма интересные результаты.