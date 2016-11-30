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Алексей Мирный
15 Марта, 2017 06:48
Волгоградские депутаты в Госдуме оказались наименее «полезными» – таков результат рейтинга
Волгоград, 15 Марта - DIXINEWS.
Два депутата от Волгоградской области в Госдуме оказались в хвосте рейтинга получившего название «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
Только Ирина Гусева - экс-мэр города, попала в первую сотню всех депутатов из Волгограда. Она оказалась в значительном отрыве от своих земляков, однако заняла только 60-е место в общем зачёте.
В целом же рейтинг полезности Волгоградских депутатов в Госдуме выглядит следующим образом:
Как отметили составители и модераторы данного рейтинга, а это известные политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, такое исследование «полезности» депутатов Российской Государственной думы было составлено впервые, однако показало весьма интересные результаты.
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