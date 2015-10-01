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Алексей Мирный
15 Марта, 2017 06:42
Самарские депутаты намерены выплатить пенсионерам ко Дню Победы по 2000 рублей
Самара, 15 Марта - DIXINEWS.
В Самаре чиновники обсуждают возможность оказания соцпомощи пожилым согражданам.
Так в местной губернской думе рассмотрели проект закона о повышении денежной помощи ко Дню Победы для жителей, которые родились между 3 сентября 1927 года и 2 сентября 1945 года.
На данный момент пенсионеры получают ежегодно всего по 1000 рублей выплат. Депутаты местной думы предложили увеличить данную выплату в два раза. Кроме того отмечено, что это необходимо было сделать это еще 3-4 года назад.
Данная инициатива была полностью поддержана и в данный момент изыскиваются средства. Чиновникам самарского правительства было поручено в течение 14 дней провести полный анализ доходов этой категории населения и перераспределить средства казны.
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