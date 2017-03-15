В Нижнем Новгороде из торгового центра срочно эвакуировали людей

Все посетители и сотрудники ТЦ «Мега» во вторник, 14 марта, были срочно эвакуированы из помещения.

Представители торгового центра сразу пояснили, что подобные меры были вызваны возгоранием в одном и торговых павильонов.

- Примерно в 14:00 загорелся светильник в одном из отделов. Руководство приняло решение всех эвакуировать. Очаг был локализован собственными силами, и уже через полчаса работа центра была полностью возобновлена, - пояснили специалисты в пресс-службы торгового центра.

Подобные случаи часто вызывают большой общественный резонанс. На этот раз очевидцы также устроили активное обсуждение в социальных сетях. «Мега всех попросила на улицу», - так с юмором написала очевидец Мария Королева у себя на странице.