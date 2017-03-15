Общество

Алексей Мирный
15 Марта, 2017 06:38

В Нижнем Новгороде из торгового центра срочно эвакуировали людей

Источник фото: opennov.ru
Нижний Новгород, 15 Марта - DIXINEWS.

Все посетители и сотрудники ТЦ «Мега» во вторник, 14 марта, были срочно эвакуированы из помещения.

Представители торгового центра сразу пояснили, что подобные меры были вызваны возгоранием в одном и торговых павильонов.

- Примерно в 14:00 загорелся светильник в одном из отделов. Руководство приняло решение всех эвакуировать. Очаг был локализован собственными силами, и уже через полчаса работа центра была полностью возобновлена, - пояснили специалисты в пресс-службы торгового центра.

Подобные случаи часто вызывают большой общественный резонанс. На этот раз очевидцы также устроили активное обсуждение в социальных сетях. «Мега всех попросила на улицу», - так с юмором написала очевидец Мария Королева у себя на странице.

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