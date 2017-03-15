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Алексей Мирный
15 Марта, 2017 06:38
В Нижнем Новгороде из торгового центра срочно эвакуировали людей
Нижний Новгород, 15 Марта - DIXINEWS.
Все посетители и сотрудники ТЦ «Мега» во вторник, 14 марта, были срочно эвакуированы из помещения.
Представители торгового центра сразу пояснили, что подобные меры были вызваны возгоранием в одном и торговых павильонов.
- Примерно в 14:00 загорелся светильник в одном из отделов. Руководство приняло решение всех эвакуировать. Очаг был локализован собственными силами, и уже через полчаса работа центра была полностью возобновлена, - пояснили специалисты в пресс-службы торгового центра.
Подобные случаи часто вызывают большой общественный резонанс. На этот раз очевидцы также устроили активное обсуждение в социальных сетях. «Мега всех попросила на улицу», - так с юмором написала очевидец Мария Королева у себя на странице.
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